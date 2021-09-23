Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после телефонного звонка лжесотрудника банка женщина лишилась более миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 23 сентября.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Ростовчанка ответила на звонок, поступивший с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и убедил остановить сомнительные операции, которые якобы проводятся по карте горожанки. Доверчивая женщина продиктовала данные банковской карты и секретный код из SMS-сообщения. Затем потерпевшей начали приходить отчёты о списании денег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция ищет злоумышленников.