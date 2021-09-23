Пермь, 23 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В первые два дня (20−21 сентября) после трагических событий на территории пермского университета на станцию переливания крови обратились 1011 неравнодушных людей, из них 690 человек сдали кровь. В эти дни количество желающих стать донором выросло в пять раз. Среди неравнодушных большинство — студенты. Об этом сообщает Пермский государственный национальный исследовательский университет, выражая слова благодарности всем тем, кто оказался неравнодушен и помогает спасти жизни пострадавших.

Pixabay.com Эмблема донорства

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Между тем, на станции переливания крови подчеркнули, что одного желания стать донором недостаточно. «Служба крови готова принять всех, кто хочет поделиться кровью, кто приходит с благими намерениями. Но обращаем внимание, что сделать благо — это не только помочь конкретными делами, словами или помыслами. Это еще и не навредить другому. Мы приветствуем искреннее желание жителей Прикамья помочь своей кровью всем, кто в этом нуждается. Но, к сожалению, одного желания недостаточно. Все, кто обращается в донорские пункты для сдачи крови, обязаны пройти медицинское обследование. А оно включает в себя не только забор анализа и осмотр врача», — отметили медики.

Медработники обращают внимание на то, что донором может стать не каждый. По результатам обследования некоторые могут быть не допущены к сдаче крови, временно или постоянно. Кроме того, медики напомнили, что кровосдаче надо готовиться — соблюдать диету.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем 20 сентября студент окрыл стрельбу по прохожим на территории университета, а также тем, кто находился в корпусе. Погибли шесть человек. Пострадали 43 человека. Семь «тяжелых» пациентов получают лечение в ведущих клиниках Москвы. Людей эвакуировали и пермских медучреждений 21 сентября. В больницах Перми находятся 12 человек, в том числе и сам стрелок. Остальные лечатся амбулаторно.