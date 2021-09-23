Киев, 23 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Ещё около сотни украинских граждан, находившихся на территории Афганистана, вернутся на родину. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба главного управления разведки Украины.

confused_me Самолет

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В главке добавили, что это стало возможным благодаря международным переговорам, которые в последние дни проводили украинские дипломаты.

«Сегодня утром переговоры закончились успехом и гражданский самолёт вылетел из аэропорта Кабула», — сообщили в управлении.

Уточняется, что на борту воздушного судна находятся около 100 граждан.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/photos/pcb.2202313773243666/2202310139910696

«Самолёт с эвакуированными лицами ожидается прибытие в Киев в течение 24 часов», — добавили в разведывательном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на украинских самолетах из Афганистана в общей сложности было эвакуировано более 600 человек.