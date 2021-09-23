Калуга, 23 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году в среднем на одного члена домохозяйства расходы на жилищно-коммунальные услуги составили 1722 рубля, что равно 42,7% в структуре расходов на оплату услуг (в 2019 году — 36,8%). По сравнению с 2019 годом за счет увеличения тарифов выросли расходы на оплату жилья — на 21%, электроэнергии — на 9,3%, воды и других коммунальных услуг — на 2%. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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По информации ведомства, в 2020 году в Калужской области обследовались бюджеты 455 домашних хозяйств с различным численным составом и уровнем доходов, из них 330 семей — в городской местности, 125 — в сельской. Экономически активное население в обследуемых домохозяйствах составляло 59%. Результаты обследования показали, что оплата жилищно-коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне благосостояния.

«Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится органами государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации по выборочному методу и строится на принципах добровольного участия домохозяйств», — отметили в Калугастате.