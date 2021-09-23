Рязань, 23 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Заявка Рязанской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрена 23 сентября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Заёмные средства направят на строительство новых школ, детских садов, модернизацию системы коммунального обеспечения. Первая заявка включает в себя пять инфраструктурных проектов комплексной застройки перспективных микрорайонов Рязани и Рыбного.

«Региону одобрен лимит в сумме 2,905 млрд рублей. Общий бюджет проектов составляет почти 96,5 млрд рублей. Сюда входит строительство объектов социальной инфраструктуры: четыре детских сада на более чем 600 мест, крупная школа на 1 100 мест, а также реконструкция системы водоотведения, в частности, расширение тоннельной части западного коллектора в Рязани. Площадь новой застройки в целом составляет 1,290 млн тыс. кв. метров жилья», — уточнил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Проекты комплексной застройки будут реализованы в период с 2021 по 2036 годы на территории Рязани, в микрорайонах Кальное, Канищево, Семчино 9−10, на ул. Зубковой в районе ЖК «Олимпийский», а также в селе Дядьково Рязанского района в районе ТД «Глобус» и в южной части города Рыбное.