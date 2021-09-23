Рязанская область получит новые бюджетные кредиты
Рязань, 23 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Заявка Рязанской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрена 23 сентября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заёмные средства направят на строительство новых школ, детских садов, модернизацию системы коммунального обеспечения. Первая заявка включает в себя пять инфраструктурных проектов комплексной застройки перспективных микрорайонов Рязани и Рыбного.
Проекты комплексной застройки будут реализованы в период с 2021 по 2036 годы на территории Рязани, в микрорайонах Кальное, Канищево, Семчино 9−10, на ул. Зубковой в районе ЖК «Олимпийский», а также в селе Дядьково Рязанского района в районе ТД «Глобус» и в южной части города Рыбное.