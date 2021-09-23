Москва, 23 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 15:40 мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,34%, отступая до $75,93 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА Красная Весна Нефть

«Как предполагалось накануне, отыгрывая данные о сокращении запасов нефти в США, нефть смогла подняться выше $76,50.

Однако данные от американского минэнерго оказались несколько менее оптимистичны, чем от Американского института Ннефти — снижение запасов оказалось больше, чем ожидалось, но меньше, чем неделей ранее.

Вкупе с начавшимся после оглашения планов ужесточения монетарной политики США усилением долларов это стало поводом для спекулянтов зафиксировать прибыль и котировки пошли вниз.

При этом долгосрочно ситуация с дефицитом нефти на мировом рынке сохраняется, так что для серьезных распродаж на нефтяном рынке оснований нет.

Вероятно, в ближайшие дни нефть будет осваивать коридор $75−77 за баррель, если только на рынок не придут новые значимые стрессы», — считает эксперт.

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