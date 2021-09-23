Афины , 23 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони открыла выставку «При свете Аполлона: Лувр в Дельфах» в Археологическом музее Дельф в присутствии Почетного президента-директора Лувра Жан-Люка Мартинеса. Об этом сообщает AMNA 23 сентября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

Мендони сказала в своем приветствии, что выставка — часть празднования 200-летия греческой революции 1821 года и тесно связана с крупной юбилейной выставкой, посвященной Греции и организованной Лувром под названием «Париж-Афины. Рождение современной Греции, 1675−1919». Выставка в Лувре, в которой греческие музеи принимают участие с работами исключительной важности, будет открыта в понедельник, 27 сентября, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом.

Мендони также сказала, что превращение Дельф в центр древнего мира не было совпадением, это место «сохранило свое очарование и сияние до наших дней, что привело к признанию священной и более широкой природной среды в качестве мирового культурного достояния. Дельфийский пейзаж по праву является символом выдающегося универсального значения, внесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время это всемирно признанное имя, бренд с явным потенциалом роста».

Выставка в Дельфах включает 28 редких шедевров из коллекций Лувра — древности греческого, египетского и кипрского происхождения, старейшие из которых датируются 1400 годом до н.э., а также произведения искусства 17, 18 и 19 веков. Выставка продлится до 31 января 2022 года.