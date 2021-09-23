Кембридж, Великобритания, 23 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Состоялся анонс дополнения North America для симулятора управления зоопарком Planet Zoo. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 23 сентября в пресс-службе компании Frontier Developments.

Бобр

North America добавит в Planet Zoo восемь видов животных, встречающихся на просторах Северной Америки. Среди них: американский бобр, лось, морской лев, пума, большой американский аллигатор, чернохвостая луговая собачка, песец и американская лягушка-бык.

Релиз дополнения ожидается уже 4 октября 2021 года. Оно будет доступно в сервисе Steam.