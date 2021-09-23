Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Партия «Левых» намерена изменить законодательство Швеции и внести на рассмотрение «Закон Тима», чтобы дети, находящиеся под опекой, не могли быть депортированы из страны. Об этом 23 сентября написала газета Aftonbladet.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Предысторией является дело трехлетнего ребенка, которого должны депортировать в Нигерию по решению миграционного суда. Член риксдага от «Левых» Хокан Свеннелинг только что поднял этот вопрос в парламенте.

«Нам нужен пересмотр закона. В настоящее время «Закон об иностранцах» превосходит по силе «Закон об опеке над молодыми людьми», — заявил депутат во время выступления в парламенте.

«Левые» намерены изменить ситуацию с помощью принятия «Закона Тима», предусматривающего запрет на депортацию несовершеннолетних, если ранее они были взяты под опеку. Напомним, что трехлетний ребенок всю свою жизнь прожил в шведской приемной семье.

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