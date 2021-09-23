Стокгольм, 23 сентября 2021, 16:07 — REGNUM Партия «Левых» намерена изменить законодательство Швеции и внести на рассмотрение «Закон Тима», чтобы дети, находящиеся под опекой, не могли быть депортированы из страны. Об этом 23 сентября написала газета Aftonbladet.
Предысторией является дело трехлетнего ребенка, которого должны депортировать в Нигерию по решению миграционного суда. Член риксдага от «Левых» Хокан Свеннелинг только что поднял этот вопрос в парламенте.
«Нам нужен пересмотр закона. В настоящее время «Закон об иностранцах» превосходит по силе «Закон об опеке над молодыми людьми», — заявил депутат во время выступления в парламенте.
«Левые» намерены изменить ситуацию с помощью принятия «Закона Тима», предусматривающего запрет на депортацию несовершеннолетних, если ранее они были взяты под опеку. Напомним, что трехлетний ребенок всю свою жизнь прожил в шведской приемной семье.
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