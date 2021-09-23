Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Ростовской области участие в прививочной кампании завершили ещё около 8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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С начала массовой вакцинации участие в прививочной кампании приняли 1 млн 541,13 тыс. человек (+ 4 347 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 440,66 тыс. человек (+ 7 871 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения.