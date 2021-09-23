Уфа, 23 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Четыре человека, которые погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии, являются жителями г. Оренбурга. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что пассажирская «Газель» принадлежит ООО «Оренбург газпромдорстрой». В ней ехали рабочие из г. Оренбурга в Архангельский район на автотрассу «Уфа-Инзер-Белорецк», где они планировали провести гарантийные работы по ремонту водоотводной трубы около села Усаклы.

Отмечается, что погибшие четыре человека являются гражданами России и жителями г. Оренбурга: мужчины 1961 года рождения, 1994 года рождения, 1978 года рождения и 1969 года рождения.

Сейчас на месте ДТП работает психолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что четыре человека погибли в результате возгорания автомобиля после ДТП на трассе в Башкирии.