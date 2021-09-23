Стокгольм, 23 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, началась работа съезда «Центристов», где члены партии определят основные направления своей работы перед выборами в парламент Швеции в следующем году. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Anders Sikvall Флаг Швеции

В своей вступительной речи лидер партии Анни Лёф заявила, что сегодня «Центристы» представляют собой политическую силу, открытую для сотрудничества с большинством партий в риксдаге.

«Швеции пора выйти из политического тупика», — отметила Лёф.

Она также выразила пожелание, чтобы как можно больше партий могли объединиться «в центре политического спектра».

Основными предвыборными документами партии станут ее три политические программы: «Зеленая экономика», «Уход и здравоохранения на высшем уровне» и «Сильная либеральная демократия».