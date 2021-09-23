Киев, 23 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Проект закона, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с влиянием олигархов, приняла украинская Верховная рада. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба парламента страны.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Олигарх

Уточняется, что за принятие указанного названного документа отдали свои голоса 279 народных украинских избранников при 226 необходимых.

При этом в законопроекте предлагается создать реестр лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) страны, определить критерии включения лиц в этот реестр и последствия такого включения, а также ввести декларирование контактов публичных лиц с включенными в этот список.

Кроме того, в нем дается определение олигархов и таковыми названы лица, которые имеют значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, и контролируют основные сегменты медиапространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине продолжит следить за ситуацией с применением санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ.