Элиста, 23 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Калмыкии специалисты активное ведут поиск месторождений газа и нефти. Глава республики Бату Хасиков поддержал мнение экспертов Росгеологии, которые видят огромный потенциал у нефтегазовой отрасли Калмыкии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

(сс) Zbynek Burival Нефтяная вышка

В регионе расположено около 50 месторождений нефти и газа. Суммарные извлекаемые запасы углеводородного сырья в них составляют около 110 млн тонн условного топлива. В настоящее время в Калмыкии разведано лишь 8% запасов углеводородов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в Калмыкии началась геологическая разведка месторождений газа и нефти. При этом на Хаптагайском участке впервые после 30-летнего перерыва возобновились геологические работы по изучению недр.