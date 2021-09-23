Стокгольм, 23 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Принципиально непримиримое отношение лидера «Центристов» Анни Лёф к «Шведским демократам» и «Левым» означает, что ее партия фактически может сотрудничать только с двумя парламентскими партиями — «Социал-демократами» и «Зелеными», закрывая себе «путь в кресло» премьер-министра страны. Об этом 23 сентября в своей авторской статье написала политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Сегодня, 23 сентября, началась работа съезда «Центристов», где политики смогут обсудить ряд насущных проблем, а также рассмотреть ключевые вопросы политической платформы.

«Путь, выбранный Центристами, похоже, означает, что партия не сумеет достичь цели стать правящей силой или собрать одну пятую часть голосов избирателей», — написала журналистка.

Колумнист газеты Expressen Виктор Барт-Крон в свою очередь отмечает, что «Центристы» вызывают наибольшее раздражение среди других партий. Их стремление к созданию «широкого центра», безусловно, разумно, но в шведских условиях это означает, что партия сдвинется влево.