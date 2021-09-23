Москва, 23 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Москве произошло возгорание в здании Высшей школы экономики, расположенном в Большом Трехсвятительском переулке, сообщили в экстренных службах.

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Из помещений эвакуировали студентов и преподавателей, всего более сотни человек. Пострадавших при эвакуации нет.

По данным МЧС, в подвале здания, где проходит ремонт, загорелся строительный мусор. Общая площадь возгорания составила 1 кв. метр. Пожар ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двух человек обнаружили пожарные, потушив огонь в дачном доме в Тосненском районе Ленинградской области.