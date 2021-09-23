Афины , 23 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Греции представило новую цифровую услугу, предлагаемую онлайн-платформой социального страхования IDIKA для электронной выдачи справок о состоянии здоровья, необходимых для посещения спортивных залов, бассейнов и для использования в других видах деятельности. Об этом сообщает AMNA.

Media.tj Цифровизация

Новую услугу представили министр цифрового управления Кирьякос Пирракакис, министр здравоохранения Танос Плеврис, заместитель министра цифрового управления Йоргос Йоргантас и глава IDIKA Ники Цума.

Сертификат будет выдан автоматически и доступен из приложения MyHealth либо отправлен в виде штрих-кода в виде SMS или в формате PDF на электронную почту физического лица. Действительность сертификатов затем можно проверить на правительственном портале myhealth.gov.gr/verify. Сертификаты действительны в течение одного года после даты выдачи.