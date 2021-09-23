Москва, 23 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Заявка Афганистана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) сегодня не может быть рассмотрена. Но в организации намерены налаживать контакты с новым руководством этой страны, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов 23 сентября на онлайн-конференции.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идёт. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», — приводит слова Хакимова ТАСС.

Он отметил, что радикальная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришла к власти в Афганистане и сформировала временное правительство. ШОС не признаёт это правительство и не обсуждает такое признание, но налаживать контакты с пришедшими к власти будет, чтобы вовлекать их в конструктивный диалог.

ШОС, добавил Хакимов, готова помогать с восстановлением Афганистана. Ключевая задача — содействие политическому диалогу и урегулированию в этой стране.

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