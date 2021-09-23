Саратов, 23 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года мерами господдержки на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовалось 82,3 тыс. жителей льготных категорий и 15,1 тыс. совместно проживающих с ними лиц. На 1 сентября на выплату из федерального бюджета направлено 440,7 млн рублей. Согласно данным минтруда и соцзащиты Саратовской области, средний размер выплаты на одного получателя в этом году составит 6,6 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Правом на данную меру госсподержки обладают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовцы и вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пострадавшие во время техногенных катастроф жители, а также лица, совместно с ними проживающие, инвалиды.

В минтруда и соцзащиты Саратовской области пояснили, что оформить выплату можно через МФЦ, в учреждениях социальной защиты населения или через единый портал госуслуг. Каждый льготник может сам выбрать наиболее удобный способ подачи заявления, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии решение о расширении перечня льгот для детей войны было принято на заседании регионального правительства в феврале 2021 года. К данной категории относятся граждане, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

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