Вашингтон, 23 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В сервисе Steam состоялся релиз необычного симулятора выживания под названием Medieval Dynasty. Об этом 23 сентября сообщает издание PC Gamer.

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В Medieval Dynasty игрокам нужно будет взять на себя управление юношей, который проживает в средневековой Европе. В начале игры он будет выживать без денег и ресурсов, но в дальнейшем сможет построить дом — и даже основать собственную деревню.

Одной из главных особенностей проекта является возможность завести семью. После того, как главный герой умрёт от старости, прохождение продолжится за его наследников.

Всего за несколько часов после релиза игра собрала почти 16 тыс. отзывов в Steam. 90% из них оказались «очень положительными».