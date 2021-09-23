Мурманск, 23 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области потеряло еще одного министра — пост главы регионального минобра покинула Ольга Дзюба.

Министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2021

«23 сентября Ольга Дзюба освобождена от замещаемой должности министра образования и науки Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Этим же документом Ольга Дзюба исключена из состава Правительства Мурманской области», — говорится в сообщении ведомства.

К исполнению обязанностей руководителя министерства Ольга Дзюба приступила в октябре прошлого года. До этого ведомство возглавляла Анна Головина, получившая широкую известность благодаря своей сомнительной грамотности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, два дня назадпокинул пост министра информационной политики Мурманской области Алексей Беляев, не проработавший в правительстве региона и полгода.