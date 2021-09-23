Москва, 23 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Затягивание процедуры сбора и подачи документов при рефинансировании ипотеки, действительно, имело место в отдельных кредитных учреждениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Валютная ипотека

«Где-то это было связано с несовершенством используемых технологий, где-то — с крайне высокой долей выдачи ипотечных займов и перегрузкой работников.

Новые правила обязывают банки не менее чем за 10 рабочих дней информировать заемщиков и выдавать им документы, необходимые для рефинансирования ипотеки.

Впрочем, не стоит спешить рассматривать эти действия как абсолютно гарантированную и беспроблемную пролонгацию кредитов.

Банк в любом случае будет рассматривать дела каждого заемщика в индивидуальном порядке и принимать решение, согласен ли он рефинансировать ипотечный займ данному заемщику или нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба России разработала законопроект, об упрощении рефинансирования кредитов, взятых на приобретение жилья.

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