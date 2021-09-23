Самара, 23 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сектор предоставления платных услуг жителям Самарской области продолжает активно восстанавливаться. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гостиница в Ярославле

Сообщается, что за семь месяцев 2021 года этот рынок вырос на 13,5% к аналогичному периоду 2020 года. Так, объем услуг специализированных коллективных средств размещения вырос на 90%. Это выше среднероссийских показателей на 2,6%. Услуги гостиничного бизнеса и туристские услуги по области выросли на 70% и на 80% соответственно.

В пресс-службе напомнили, что летом 2021 года в регионе был разработан и принят закон о предоставлении в 2021 и 2022 годах некоторым категорий предпринимателей льгот по налогам, уплачиваемым по упрощенной системе налогообложения (УСН).

«Это уникальная региональная инициатива, которая помогает поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики. Сегодня в предпринимательстве региона занято более 550 тысяч человек. Принятый закон существенно снижает налоговую нагрузку со сфер культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, СМИ, гостиничного бизнеса и других отраслей, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Сегодня опережающие темпы развития этих отраслей демонстрируют пользу и своевременность принятия этих решений», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова.

Отмечается, что рост был зафиксирован и в сфере бытовых услуг, которые обеспечивают качество жизни людей. Быстрыми темпами растут и услуги, которые связаны с активным проведением досуга.