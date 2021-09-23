Афины , , 16:02 — REGNUM Динамичный рост экономики Греции оправдывает принятую в стране стратегию реформ. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому на брифинге 23 сентября.

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Эффективность реформ подтверждается объективными данными, отчетами и, главным образом, результатами, которые граждане Греции видят в своих доходах по сравнению с прошлым, полагает Эконому.

«В настоящее время ELSTAT [Греческая служба статистики] установила, что за первые семь месяцев 2021 года общая стоимость экспорта достигла 22,11 миллиарда евро, показав рост на 24,7 процента по сравнению с 2020 годом, — сказал Эконому. — Только в первой половине 2021 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2,31 миллиарда евро, показав рост на 34 процента по сравнению с 2020 годом. Можно задаться вопросом, касается ли это представление нескольких человек или определенных людей. Ответ в том, что это касается всех нас».

Представитель правительства также отметил, что 11-й отчет об институциональной оценке, опубликованный вчера Европейской комиссией, содержит ряд позитивных замечаний о греческой экономике. В том числе, в нем отмечается, что экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, хотя возобновление экономической активности произошло позже, чем прогнозировалось в предыдущем отчете. В отчете подчеркивается эффективность мер по поддержке занятости и стимулированию ликвидности бизнеса, а также упоминаются меры по смягчению и укреплению последствий недавних крупных пожаров. Также документ признает, что правительство продолжает в хорошем темпе осуществлять реформы в ряде областей, и подчеркивает ключевую роль Национального плана восстановления и жизнестойкости «Греция 2.0», направленного на то, чтобы Греция вышла из кризиса здравоохранения более сильной, а частные и государственные инвестиции увеличились. В отчете также указывается, говорит Эконому, что воздействие пандемии на финансовый сектор было ограниченным благодаря мерам, принятым правительством.