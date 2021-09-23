Тюмень, 23 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 226 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 223 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 сентября коронавирусом заразились 60 135 человек, выздоровели 52 547 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 23 сентября в регионе скончались 1897 пациента с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).