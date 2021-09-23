Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Два крупных города Ленинградской области стали лидерами по новым выявленным случаям коронавируса. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 224 заражения коронавирусом, из них по 20 — в городах Мурино и Тихвин. Об этом 23 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По данным регионального управления Роспотребнадзора, большое количество зараженных также выявлено в городах Выборг (17), Гатчина (13), Сланцы (11), Кудрово (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 67 549 жителей. Из них 51 879 уже выздоровели, в том числе накануне по выздоровлению были выписаны 98 человек. Умер от COVID-19 в Ленобласти 2451 житель, в том числе еще два летальных исхода были зарегистрированы минувшим днем.