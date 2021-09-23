Москва, 23 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Не исключено, что министерство финансов РФ и Банк России готовят населению новую пенсионную реформу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, который заявил, что помогать пенсионерам «немножко поздно» и что гражданин должен сам формировать свой пенсионный проект.

Cbr.ru Сергей Швецов

«Шерочка с Машерочкой готовят гражданам России предложение в части пенсионной реформы, от которого невозможно будет отказаться? — поинтересовался Ордов. — Главными «заводчиками» планов развития и вершителями финансовых судеб стали ЦБ РФ и Минфин. Причем уже по первым высказываниям становится ясен главный тезис, заложенный в основу их концепта: «помогать пенсионерам немножко поздно». Естественно, это вырвано из контекста, но контекст подчеркивает всю безнадёгу обычных людей, дотянувших до заслуженной пенсии. Или, по мнению ряда чиновников, совсем не заслуженной? Ведь надо заплатить все налоги, которые ЦБ РФ и Минфин с удовольствием отложат в «закрома Родины», а еще самостоятельно копить на свой деревянный макинтош и срок дожития до него».

Как отметил Ордов, Швецов, «ничтоже сумняшеся, анонсировал какую-то трансформацию».

«Ее тайны известны лишь избранным умам в области пенсионной системы и модернизации финансовой системы под цели и задачи выхода жителя РФ «на пенсию с хорошим пенсионным проектом». Впрочем, любому финансисту понятно, что «хороший пенсионный проект» не может формироваться менее 15−20 лет. А стало быть, очень многие граждане не подпадают под эти трансформационные инновации», — констатировал экономист.

По его словам, создание справедливой пенсионной системы — это очень болезненный вопрос.

«Но кулуарные поиски его решения невозможны, а профессиональной и открытой дискуссии этой повестки нет», — подытожил Ордов.

Напомним, как заявил Швецов, пенсионный проект должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это, по словам представителя ЦБ, «называется капитализм». Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала «крайне неудачными» эти высказывания Швецова.