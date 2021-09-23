Кострома присоединила к себе новые территории
Кострома, 23 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Границы Костромы расширили на 500 гектаров. Соответствующий законопроект на заседании 23 сентября приняла Костромская областная дума. В состав города включили часть участков, расположенных в Бакшеевском, Никольском, Апраксинском, Караваевском и Минском сельских поселениях.
Эти земли будут использованы для жилой застройки и развития производства. Также в состав города включено 7 гектаров захоронений, примыкающих к кладбищу на улице Костромской.
Из границ Костромы исключили 24 гектара земли, расположенных вдоль трассы на Нерехту Галичского шоссе. Это необходимо, чтобы соединить населённые пункты Каримово и Самково с Бакшеевским сельским поселением в Костромском районе. До этого дня деревни были включены в состав города и не имели прямой связи с районом. В последний раз границы областного центра корректировали в 2004 году.