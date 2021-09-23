Кострома, 23 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Границы Костромы расширили на 500 гектаров. Соответствующий законопроект на заседании 23 сентября приняла Костромская областная дума. В состав города включили часть участков, расположенных в Бакшеевском, Никольском, Апраксинском, Караваевском и Минском сельских поселениях.

Наталья Диева Кострома с высоты

Эти земли будут использованы для жилой застройки и развития производства. Также в состав города включено 7 гектаров захоронений, примыкающих к кладбищу на улице Костромской.

«Дополнительные 434,75 гектара в границах города позволят построить более 2 миллионов квадратных метров жилья с социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой. Для развития производства в границы городского округа передается часть территории Бакшеевского сельского поселения. Это участок площадью 59,59 гектара на пересечении улиц Магистральной, Московской и Солониковской», — говорится в сообщении думы.

Из границ Костромы исключили 24 гектара земли, расположенных вдоль трассы на Нерехту Галичского шоссе. Это необходимо, чтобы соединить населённые пункты Каримово и Самково с Бакшеевским сельским поселением в Костромском районе. До этого дня деревни были включены в состав города и не имели прямой связи с районом. В последний раз границы областного центра корректировали в 2004 году.