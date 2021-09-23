Москва, 23 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не превращается в военно-политический блок и речи об этом не идет. Об этом 23 сентября заявил в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

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Как отметил Хакимов, военные и антитеррористические учения «Мирная миссия» по линию по линии ШОС, в которых участвуют государства — члены ШОС и ряд стран с двойным членство в организациях и в ШОС, и в ОДКБ проводятся на регулярной основе.

«Это тоже элемент того, как они взаимодействуют. А такая практика, я так понимаю, будет наращиваться, потому что такой интерес есть. Тем более что объективные задачи и цели организаций совпадают <…>. Но ни в коем случае ШОС не ведет речь о превращении в некий военно-политический блок», — сказал он.

Также посол по особым поручениям МИД уточнил, что отношения между ШОС и ОДКБ были установлены «достаточно давно».

«Это такие достаточно нужные, но дискретные контакты по линии руководителей секретариатов двух организаций. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан несколько лет назад», — пояснил Хакимов.

«Встреча глав государств — членов ШОС и ОДКБ по Афганистану как раз продемонстрировала, что все оценки совпадают, понимание ситуации в значительной мере близко и совпадает, настрой на совместную работу тоже есть», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что присоединение Ирана к ШОС — это весьма полезное решение.