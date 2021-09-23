Вашингтон, 23 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Lincoln (принадлежит Ford Motor Company) запатентовал внешний вид седана Zephyr. Изображение модели размещено на сайте Sunnews.cc.

Sunnews.cc Lincoln Zephyr

Будущая новинка предназначена для китайского авторынка. Концепт модели был представлен в апреле на автовыставке в Шанхае (КНР). Теперь в сети появились серийное изображение новинки, которое практически полностью повторило концептуальный вариант модели.

Серийная модель будет укомплектована более крупными фонарями и немного увеличенными боковыми зеркалами. Также стоит отметить большое количество хрома на корме и измененный дизайн фонарей.

Что же касается информации о технической части автомобиля, то она пока не раскрывается. Ожидается, что Lincoln Zephyr будет иметь электрическую и гибридную модификации.

Ранее компания Lincoln представила новый внедорожник Lincoln Navigator 2022 модельного года. Автомобиль получил переднюю головную оптику с адаптивным пиксельным проектором.

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