Компания Lincoln запатентовала экстерьер седана Zephyr
Вашингтон, 23 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Lincoln (принадлежит Ford Motor Company) запатентовал внешний вид седана Zephyr. Изображение модели размещено на сайте Sunnews.cc.
Будущая новинка предназначена для китайского авторынка. Концепт модели был представлен в апреле на автовыставке в Шанхае (КНР). Теперь в сети появились серийное изображение новинки, которое практически полностью повторило концептуальный вариант модели.
Серийная модель будет укомплектована более крупными фонарями и немного увеличенными боковыми зеркалами. Также стоит отметить большое количество хрома на корме и измененный дизайн фонарей.
Что же касается информации о технической части автомобиля, то она пока не раскрывается. Ожидается, что Lincoln Zephyr будет иметь электрическую и гибридную модификации.
Ранее компания Lincoln представила новый внедорожник Lincoln Navigator 2022 модельного года. Автомобиль получил переднюю головную оптику с адаптивным пиксельным проектором.
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