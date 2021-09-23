Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Рассмотрение хода осуществления Меморандума о сотрудничестве между Грецией и Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) было в центре внимания встречи министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и Генерального секретаря ССАГПЗ Найефа Аль-Хаджрафа. Встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке, сообщает AMNА.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Пакт был подписан во время визита Дендиаса в Эр-Рияд в апреле прошлого года.

Особый интерес вызвала ссылка кувейтского чиновника на дальнейшее укрепление существующего сотрудничества; Аль-Хаджраф сказал, что «Греция лучше понимает свой регион и культуру» по сравнению с другими странами Европейского союза.

Генеральный секретарь ССАГПЗ выразил особую озабоченность событиями в Афганистане, отметив опасность распространения экстремистских идеологий в других странах региона, таких как Ирак.

Со своей стороны, Дендиас упомянул об укреплении греческого присутствия в регионе Персидского залива и в этом контексте особо отметил разработку комплекса ракетных комплексов Patriot в Саудовской Аравии.