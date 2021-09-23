Кемерово, 23 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Кузбассе начата доследственная проверка по факту смерти рабочего на угольном предприятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Угольная шахта

«23 сентября 2021 года около 12:50 (время местное) поступило сообщение об обнаружении тела 38-летнего рабочего в горной выработке шахты «Заречная». По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что пострадавший, выполняя наряд по выемке горной массы, получил травмы, несовместимые с жизнью. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли его тело на поверхность. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.