Пермь, 23 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Пермский государственный национальный исследовательский университет с 27 сентября перейдет на дистанционное обучение студентов. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Стоит отметить, с 27 сентября начнется первая рабочая неделя вуза после трагических событий, которые развернулись на его территории 20 сентября. После ЧП в университете на неделю были отменены все занятия.

Напомним, днем 20 сентября студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек — студенты географического, механико-математического, физического, химического факультетов ПГНИУ и известный пермский врач. 21 сентября было объявлено днем траура. По данным краевого минздрава, пострадали 43 человека. Семерых «тяжелых» пациентов спецбортом отправили в ведущие медцентры Москвы.