Майкоп, 23 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. О социально-экономическом положении в Адыгее и о планах по дальнейшему развитию региона доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в режиме видеоконференцсвязи 22 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба Кремля Беседа Владимира Путина с главой Адыгеи

«Проинформировал президента о планах по развитию экономики и повышению инвестиционной привлекательности, снижению энергодефицита, строительству дорог, школ, детских садов и других социальных объектов. Глава государства интересовался и здравоохранением — ситуацией с коронавирусом, уровнем вакцинации в регионе», — рассказал Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что отдельно обсуждались вопросы, решить которые можно только при содействии федерального центра — в частности, строительство противотуберкулезного диспансера и продолжение реконструкции очистных сооружений в Майкопе.

«Многие достижения были бы невозможны без поддержки федерального центра и лично Владимира Владимировича. Самое главное, что они отражаются на качестве жизни в республике — люди видят преобразования и положительно их оценивают. Это подтверждают и результаты прошедших выборов», — подчеркнул глава Адыгеи.

Также Мурат Кумпилов в ходе разговора пригласил Владимира Путина посетить Адыгею — в 2022 году будет отмечаться столетие государственности Адыгеи.