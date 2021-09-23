Астана, 23 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Финляндии Эмилю Руусувуори во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок. На счету его соперника два эйса и три ошибки на подаче.

Карацев был первым сеяным на этом турнире и начал борьбу со второго круга. В четвертьфинале турнира Руусувуори сыграет с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.