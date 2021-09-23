Сугубо технический характер: эксперт о внеплановом повышении пенсий
Москва, 23 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Внеплановые случаи повышения Пенсионным фондом России пенсий в течение года носят сугубо технический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко
Впрочем, если по достижении 80-ти лет пенсионеру вообще ничего делать не надо — автоматик сама «заметит» это событие и пересчитает ему пенсию, добавив соответствующую надбавку, то в случае работы на Севере или на селе придется подать в ПФР соответствующие документы.
Тем не менее, вряд ли эти действия стоит рассматривать как дополнительную нагрузку на пожилых. Она в большинстве случаев будет относительно невелика.
А вот тот факт, что ПФР основную работу по перерасчету пенсий в подобных случаях берет на себя, стоит воспринимать как некоторое совершенствование системы пенсионного обеспечения в России», — пояснил аналитик.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пенсионном фонде России заявили о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года. Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста.
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