Москва, 23 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Внеплановые случаи повышения Пенсионным фондом России пенсий в течение года носят сугубо технический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Правда, действительно, облегчающий жизнь пожилых российских граждан. Все дополнительные выплаты, связанные с преодолением 80-летнего возраста, работой когда-то на Севере, «сельским стажем» и некоторыми иными преференциями должны осуществляться теперь автоматически. Это правильно и своевременно.

Впрочем, если по достижении 80-ти лет пенсионеру вообще ничего делать не надо — автоматик сама «заметит» это событие и пересчитает ему пенсию, добавив соответствующую надбавку, то в случае работы на Севере или на селе придется подать в ПФР соответствующие документы.

Тем не менее, вряд ли эти действия стоит рассматривать как дополнительную нагрузку на пожилых. Она в большинстве случаев будет относительно невелика.

А вот тот факт, что ПФР основную работу по перерасчету пенсий в подобных случаях берет на себя, стоит воспринимать как некоторое совершенствование системы пенсионного обеспечения в России», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пенсионном фонде России заявили о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года. Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста.

Читайте также: ПФР перечислил случаи внеплановых повышений пенсии в течение года