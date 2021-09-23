Вашингтон, 23 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Разработчики мессенджера Discord начали тестировать интеграцию YouTube. Об этом 23 сентября пишет издание «Канобу».

Gage Skidmore Discord

По данным издания, новая функция называется Watch Together. Она позволит нескольким пользователям одновременно смотреть видео с YouTube в мессенджере.

Добавим, что Watch Together будет работать по принципу, схожему с трансляцией экрана. Данную опцию Discord тестирует в течение нескольких месяцев.

Ранее администрация YouTube потребовала от создателя музыкального бота Rhythm закрыть проект. Он был создан специально для мессенджера Discord