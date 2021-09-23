Москва, , 15:42 — REGNUM Развитие экономического взаимодействия будет одной из приоритетных задач в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Потенциал у объединения огромный, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов 23 сентября на онлайн-конференции.

Выступление Александра Лукашенко на саммите ШОС President.gov.by

Он отметил, что в ШОС особое внимание уделяют развитию тех направлений взаимодействия, которые позволят быстро и адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, в том числе в экономике. В организации при этом учитывают глобальные и региональные проблемы, в том числе — следствия пандемии коронавируса.

«Задача подтягивания экономического сотрудничества была, есть и будет одной из первоочередных и приоритетных», — сказал Хакимов.

Он добавил, что ШОС обладает огромным потенциалом, но пока его используют не так активно и эффективно, как бы хотелось.

Как сообщало ИА REGNUM, Хакимов также назвал принятие Ирана в ШОС очень полезным решением.

Читайте также: В МИД РФ видят пользу в присоединении Ирана к ШОС