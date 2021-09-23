23 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Необходимость диалога с Москвой для Варшавы вызвана не только состоянием двусторонних отношений, но и геополитической конъюнктурой, негативной для «Права и Справедливости». Это нужно иметь в виду, выслушивая предложения польской правящей партии к России.

Станислав Стремидловский, , 16:19 — REGNUM



Сергей Лавров и Збигнев Рау (справа) МИД Польши

В Нью-Йорке на полях 76-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча российской и польской делегаций, которые возглавили глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Польши Збигнев Рау. Предыдущий разговор дипломатов наших стран такого уровня прошел в 2019 году в Финляндии, тогда собеседником российского министра был его польский коллега Яцек Чапутович. «Лавров поприветствовал Рау у входа в зал, политики обменялись рукопожатием, а глава польской дипломатии сказал: «Приятно здесь оказаться», — делится подробностями радиостанция RMF 24. Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина, отвечая на вопрос, кто инициировал переговоры, ответил, что «обе стороны пришли к выводу, что такая встреча будет иметь хорошее значение на полях общих прений» Генассамблеи. По времени все заняло около получаса. При этом известно, что делегации общались в помещении, принадлежащем России в Совбезе ООН.

Подробности о тематике встречи оба ведомства дают скупо. Польское дипломатическое ведомство сообщило, что Рау встретился с Лавровым «в связи с подготовкой к принятию Польшей председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в январе 2022 года». МИД России добавил к этому, что «состоялся обмен мнениями относительно состояния дел в ОБСЕ и подходов к решению стоящих перед ней задач. С российской стороны основное внимание было уделено обсуждению возможностей для повышения эффективности ОБСЕ с целью восстановления ее роли как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Выражена надежда, что польское председательство будет этому содействовать». И самое интригующее: «На переговорах были также затронуты некоторые вопросы российско-польских отношений». Но какие именно вопросы? Ведь их очень много.

Миссия ОБСЕ на Украине OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Если исходить из тематики ОБСЕ, то в контексте польской и российской заинтересованности это конфликт на Украине. С 21 марта 2014 года здесь работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая называет своей задачей «беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией на Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта». Правда, получается у нее не очень. Недавно Москва приняла решение не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы после его истечения 30 сентября сего года. Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность наблюдателей не оказывает «позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно». Причиной этому названо отсутствие «должного уважения» со стороны «украинских властей и их западных покровителей» к согласию России в течение семи лет работать с группой.

Может ли и захочет ли Варшава пойти на то, чтобы во время ее председательства в ОБСЕ был поднят вопрос о необходимости оказать давление на Киев с целью достижения мирного урегулирования? До сих пор польские власти играли на стороне своих украинских коллег. Среди политических кругов и экспертного сообщества в Польше царит убеждение в том, что Украина, лучше всего — слабая, крайне важна в качестве буфера, отделяющего Варшаву от Москвы, даже если в Киеве сидят националисты с антипольскими взглядами. Но в таком положении Украина, предпринявшая в последнее время ряд дискриминационных мер в отношении своих русских граждан, долго существовать не может. Конечно, польские предприниматели заинтересованы в том, чтобы в соседней стране царил экономический хаос, это стимулирует приток украинских работников. Однако нестабильность может привести к распаду Украины, и тогда Польша столкнется с волной уже не гастарбайтеров, а беженцев, что вызовет серьезное социальное напряжение в польском обществе.

10 сентября 2021 года секции второй нитки «Северного потока — 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой при помощи надводного захлёста © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

С украинской тематикой сопряжен и вопрос диалога Варшавы и Москвы после окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Польша с самого начала пыталась сорвать его строительство, теперь хочет помешать сертификации оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. Федеральное сетевое агентство Германии разрешило польскому государственному нефтегазовому концерну PGNiG принять участие в этой процедуре. PGNiG намерен доказывать, что Nord Stream 2 AG «не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода». Однако это «остаточная активность». Газопровод построен, он стал реальностью. Варшаве нужно задуматься над тем, сможет ли она полностью отказаться от российского газа, о чем польские политики и чиновники заявляли на протяжении последних лет. Нынешний рост цен на газ в Европе показал, что газовая биржа — это место, подверженное воздействию спекулянтов. Поэтому в интересах Польши начать переговоры по новому долгосрочному контракту с «Газпромом», который сделает поставки газа в страну стабильными и надежными.

То, что польско-российские отношения нуждаются в разморозке, в Варшаве понимают. В интервью правительственной радиостанции Polskie Radio 24 американист из Торуньской высшей школы профессор Гжегож Горский, комментируя встречу Рау и Лаврова, назвал «хорошим фактом» ее проведение. «Неважно, что кто-то кричит, будто это свидетельство путинизации (Польши — С.С.), — сказал Горский. — Было бы жалко поддаваться таким аргументам и формировать международные отношения под их влиянием». При этом понятно, что правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) начинает новый тур вальса с Москвой не от хорошей жизни. На нее наседает Брюссель, сплошные конфликты с Еврокомиссией и Судом Европейского союза, Варшаву в деле с польской шахтой Турова жестко подставила Чехия, партнер по Вышеградской группе. Наконец, в клочья разорваны отношения с американцами.

Збигнев Рау Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Говоря о необходимости организации встречи президента Польши Анджея Дуды с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи в Нью-Йорке, представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох заявляет, что Вашингтон должен поразмыслить над своей политикой в отношении «Северного потока — 2» и Центральной и Восточной Европы. «Неужели он действительно ожидает, что Джо Байден (или Энтони Блинкен) посыпет голову пеплом и отправится во вретище, как Генрих IV, в Каносу? — задается вопросом главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа. — Лично я бы на это не рассчитывал». Так что необходимость диалога с Москвой для Варшавы вызвана не только нынешним состоянием двусторонних отношений, но и геополитической конъюнктурой, негативной для «Права и Справедливости». Это нужно иметь в виду, выслушивая предложения правящей партии к России.