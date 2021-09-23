Киселёвск, Кемеровская область, 23 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области в районе Красный Камень Киселёвска идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 4,1 тыс. кв. м. Средства — 400 млн рублей — выделили по государственной программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014−2024 годы». Сдача объекта — весну 2022 года, рассказали в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Кузбассе

«Многофункциональные спортивные объекты в Кузбассе возводят не только в столицах кемеровской и новокузнецкой агломераций, но и в небольших городах. Благодаря этому жители могут с пользой для здоровья проводить свободное время, заниматься самыми различными видами спорта, а подрастающее поколение — обнаружить свой талант для будущей спортивной карьеры», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Комплекс будет четырехэтажным. В здании будут бассейн 25×8 м, тренажерный зал, универсальный спортивный зал для занятий аэробикой и ушу, зал йоги. При залах оборудованы раздевальные с душевыми и санузлами. Объект будет адаптирован для посещения жителями с ограниченными возможностями здоровья. В спорткомплексе в две смены будут работать 28 сотрудников. Пропускная способность ФОКа — около 100 человек в смену.