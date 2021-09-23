Уфа, 23 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Завод по производству строительных материалов из дерева намерены построить в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Светлана Глазкина Дом из бруса

Сообщается, что Минэкономразвития РФ включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития еще одну компанию, которая намерена на ТОСЭР «Белорецк» организовать производство строительных материалов из дерева.

«Предоставление налоговых преференций для резидентов ТОСЭР входит в комплекс мер поддержки инвесторов на территории Башкирии. Новый проект будет способствовать развитию рынка деревянного домостроения», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерины Кликуновой.

Сообщается, что инвестор планирует направить на реализацию данного проекта 3,4 млн рублей. В результате планируется создать 14 новых рабочих мест.

Отмечается, что сейчас на ТОСЭР «Белорецк» зарегистрировано шесть резидентов с объемом инвестиций свыше 330 млн рублей, которые планируют создать 370 рабочих мест.