Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заключили под стражу на два месяца Рустама Мурсалова, которого обвиняют в жестоком убийстве своей 25-летней супруги Александры на почве ревности. После совершения преступления тело жертвы было выброшено с высоты. Об избрании меры пресечения 23 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Instagram.com Убитая Александра и ее муж (личная страница погибшей в instagram.com).

По данным следствия, вечером 21 сентября Мурсалов, находясь в подъезде одного из домов по Коломяжскому проспекту в Петербурге, на почве личных неприязненных отношений со своей супругой нанёс ей не менее десяти ударов ножом в шею. После чего он вынес тело погибшей на балкон общего пользования и сбросил с высоты 13 этажа. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, а мужчина с места происшествия скрылся.

Однако позже он пришел в полицию с повинной, его задержали, а затем предъявили обвинение.

«Вину признал в полном объёме. Мурсалов оставил решение вопроса по ходатайству следователя на усмотрение суда. Защитник возражала, пояснила, что Мурсалов имеет постоянное место жительства в Петербурге, состоит на учёте в центре занятости, скрываться не намерен», — уточнили в ОПС.

Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца, до 20 ноября 2021 года.

Напомним, накануне убийства женщина, занимавшаяся тренингами по личной жизни, писала в соцсети об угрозах со стороны мужа, от которого ушла за несколько дней до трагедии, и опасениях за свою жизнь. У пары осталось двое малолетних детей.