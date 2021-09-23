Москва, 23 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Резолюция, в которой говорится о «злонамеренной деятельности» России против Украины, никаких реальных жестких последствий для РФ не предполагает, так что можно её отнести на счет внутриполитических игр американского правящего класса, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Иван Юдинцев REGNUM США — Украина, деньги

«Однако это ещё один акт в процессе нагнетания антироссийских настроений, под предлогом которых лоббисты решают свои вполне конкретные практические задачи.

В частности, находят новые поводы для ограничения доступа на американский и европейский рынки продукции российских компаний и затруднения доступа отечественному бизнесу к западному капиталу.

Долгосрочно, конечно, от этого экономике стран Запада лучше не становится. Дорогое сырье сказывается на себестоимости конечной продукции, на кредитовании российского бизнеса и российском госдолге зарабатывают не западные банкиры, а бизнес из Азии и с Ближнего Востока.

Перебои с газом, возникшие в том числе и из-за саботажа против проекта «Северный поток — 2» уже вызвали банкротство ряда британских энергокомпаний.

Но краткосрочные интересы отдельных фирм, готовых платить лоббистам, оказываются в системе принятия решений США и Европы важнее.

Например, интересы фармкомпаний, уже почти год сдерживающих процесс сертификации вакцины «Спутник — V». К сожалению, так работает современная демократия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» России против Украины, представила на рассмотрение Конгресса США группа сенаторов во главе с демократом Джин Шахин.

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