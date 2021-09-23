Ижевск, 23 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Проверку по факту аварийной посадки санитарного вертолёта на территории первой республиканской больницы в Ижевске начали следователи. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Russianhelicopters.aero Вертолет «Ансат»

Уточняется, что, по предварительным данным, 23 сентября в дневное время вертолёт санитарной авиации марки «Ансат», на борту которого находились четыре человека, совершил аварийную жёсткую посадку на территории первой республиканской больницы. Также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия, проводится проверка, совместно с сотрудниками Приволжской транспортной прокуратуры выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учебный истребитель ВВС Пакистана разбился во время выполнения тренировочного полета в районе Мардан северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.