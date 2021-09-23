Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал страны, применяющие насилие в отношении активистов-правозащитников, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия — одна из 45 стран, о которых генсек ООН упомянул в отношении случаев насилия в Папуа.

В ежегодном отчете также освещается проблема насилия в отношении активистов, которые сотрудничали с Организацией Объединенных Наций.

Активисты из Индонезии регулярно предоставляют документы, свидетельские показания и аналитические материалы по вопросам прав человека в провинции Западное Папуа в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 46 980 347 человек или 22,5% населения страны.

Подробнее в материале: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 46,9 млн человек