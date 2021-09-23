Тюмень, 23 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанут подозреваемые в участии в убийстве предпринимателя Вадима Шушанова, которое было совершено 13 лет тому назад. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Отмечается, что Вадим Шушанов пропал в 2008 году, его автомобиль был найден в Екатеринбурге. Под подозрение попал его бизнес-партнёр Алексей Щ., который долгое время числился пропавшим без вести.

У бизнесменов была совместная компания. Они занимались строительством, ресторанным бизнесом и техобслуживанием транспорта. Шушанов оформил на себя право собственности на два нежилых помещения в строящемся на деньги Щ. жилом доме. Партнёры договорились после продажи помещений поделить деньги. Но Шушанов нарушил договорённость, решив помещения сдавать в аренду. Партнёры поссорились.

Алексей Щ. собирался заставить партнёра написать расписку в получении 18, 8 млн рублей и на её основании через суд вернуть нежилые помещения. Своими планами он поделился с женой, которая пригласила для разрешения ситуации родственника. Тот в свою очередь посоветовал убить Шушанова, если тот откажется писать расписку.

Заговорщики заманили потерпевшего к себе в дом. Но тот отказался что-либо подписывать, оказал сопротивление, и был застрелен из охотничьего ружья.

Через восемь лет Алексей Щ. был задержан. Он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Тюменский районный суд вынес ему вердикт — отбывание наказания сроком 11 лет в колонии строгого режима. В скором времени перед судом предстанут его подельники.