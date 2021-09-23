Абакан, 23 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Абакане (Республика Хакасия) за неделю с 13 по 20 сентября подешевел бензин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Как сообщили ИА REGNUM 23 сентября в Красноярскстате, бензин АИ-92 за указанный период подешевел на 1 копейку — с 45,08 до 45,07 рубля за литр (средние потребительские цены). Бензин ИА-95 стал также дешевле на 1 копейку (с 48,02 до 48,01 рубля за литр).

Бензин АИ-98 и дизтопливо за неделю в цене не изменились — 56,37 и 51,46 рубля за литр соответственно.

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