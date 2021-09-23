Кемерово, 23 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 24 сентября, ночью и утром ожидаются туманы с видимостью 50−500 метров, на дорогах — гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Gwydion M. Williams Гололедица

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«Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью — минус — 3… плюс 2 °C, днём — +3…+8°C», — уточняется в прогнозе.

В то же время в Ленинске-Кузнецком районе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).