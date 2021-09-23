Оренбург, 23 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 сентября, выявили 338 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии обще число выявленных заражений в регионе составило 74 926. На 100 тыс. населения приходится 3822,91 факта заболевания.

Оправился от болезни 63 281 оренбуржец. По причине COVID-19 скончались 1835 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 смертей.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции в двух городах Оренбуржья (Бузулуке и Оренбурге) учеников пятых — десятых классов отправили на дистанционное обучение. В регионе ужесточили антиковидный режим. Так, в торговые комплексы доступ детей младше 16 лет возможен только в сопровождении взрослых.