Вашингтон, 23 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Дефицит чипов обойдется мировому автопрому в 210 млрд долларов. Об этом сообщает консалтинговая компания AlixPartners.

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Компания скорректировала майский прогноз по упущенной выручке автомобильной промышленности в сторону значительного увеличения. В мае эксперты AlixPartners спрогнозировали потери мирового автопрома в размере 11 млрд долларов. Теперь эта цифра ими была увеличена в 19 раз. В 2021 году в мире, по прогнозам AlixPartners, будет недовыпущено 7,7 млн автомобилей.

«Конечно, все надеялись, что кризис с чипами к настоящему моменту более или менее ослабеет, но ряд неприятных событий, таких как локдауны в Малайзии и проблемы в других местах, усугубил ситуацию», — сказал управляющий директор AlixPartners по автопрому Марк Уэйкфилд.

По его мнению, дефицит машин, вызванный нехваткой чипов, вынудит российских автолюбителей пересаживаться на китайские машины. На данный момент сокращают свои производства такие автогиганты, как Toyota, Nissan, Ford, Honda и FCA. В России с проблемой дефицита чипов столкнулся АвтоВАЗ.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что технологии бережливого производства привели к фактическому отказу компаний от использования производственных складов. Вследствие этого запасы машин у большинства автопроизводителей практически истощились.

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